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Spor Ergün Penbe'den Fatih Terim'e eleştiri: Yetiştirdiği teknik direktör var mı?
Spor

Ergün Penbe'den Fatih Terim'e eleştiri: Yetiştirdiği teknik direktör var mı?

Galatasaray tarihinin unutulmaz oyuncularından biri olan Ergün Penbe kendi hocalığını da yapmış olan Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 20:41:00 - 2021-12-26 20:43:39
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e eleştiri: Yetiştirdiği teknik direktör var mı?

Galatasaray tarihinin unutulmaz oyuncularından biri olan Ergün Penbe kendi hocalığını da yapmış olan Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı ve dört yıl üst üste şampiyon olduğu kadroda bulunan Ergün Penbe Fatih Terim'in yardımcılık görevini neden reddettiğini açıkladı. Penbe ayrıca Fatih Terim'in şu ana kadar hiçbir yeni hoca yetiştiremediğini de sözlerine ekledi.

Terim'e yetiştirme eleştirisi

Ergün Penbe: "Fatih Terim, ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Benim UEFA PRO lisansım var. Fatih hocanın yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok."

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