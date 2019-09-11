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Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sağlık Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde başlatmış olduğu asfaltlama çalışmalarının bir kısmını tamamladı. Çınar Caddesi üzerinde eksik olan yollarda da ekipler asfaltlama çalışmalarında bulunuyor. Sağlık Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde yapılan asfaltlama çalışmasının yanı sıra ayrıca diğer ekiplerde Cumhuriyet Mahallesi’nde trimer iş makinesi ile otobüs yolunu kazıyarak yeni asfalt öncesi yolu hazır hale getiriyor. Önümüzdeki haftalarda Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler Cumhuriyet Mahallesi otobüs yolu güzergahında da asfaltlama çalışmalarında bulunacak. Ergene’de asfalt sorununun büyük bir kısmını ortadan kaldırdıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergenemizde vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan asfalt sorununun büyük bir kısmını ortadan kaldırdık. Yapılmayan çok az yolumuz kaldı, zamanla eksik olan sokaklarımızı da asfaltlayarak bu sorunu tümden ortadan kaldıracağız, hedefimiz vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti vermektir” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
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