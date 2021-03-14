Eren Erdem'in hadsizliğine Bakan Varank'tan sert cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." sözlerine resmi Twitter hesabından tepki gösterdi.

Bakan Varank, "10 milyon işsiz olduğunu iddia eden pabucumun hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, 50 bin 278 muhtara birer özel kalem atayarak işsizliği bitireceğine inanıyor. E-devlet portalını tetris oyun sitesine çevirmeyi de akıl ederse Nobel Ekonomi Ödülü'nü alarak kesin tarihe geçer!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Eren Erdem'den çirkin paylaşım

CHP'li PM üyesi Eren Erdem haddi aşan ifadelerle Bakan Varank'a ''Şu kalitesiz üslubuna rağmen neden bakansın biliyor musun? Bana ve birçok siyasetçiye; “para vererek GİZLİ TANIK kumpasları kurup” paket servis yargı operasyonları düzenlediğin için. Başka bir meziyetin yok. Üslubuna bakılırsa; bu meziyet için dahi katlanılmaz bir organizmasın!'' dedi.

Bakan Varank'tan sert cevap

Bakan Mustafa Varank, CHP'li Eren Erdem'in yanıtını alıntılayarak, ''Ağzını her açtığında Cumhurbaşkanımız, ailesi ve AK Partili siyasilere ağız dolusu hakaretler eden birinin hak ettiği üslup budur Terör örgütüne yardımdan mahkum olmuş senin gibi alçakların iftiralarıyla zaten mahkemede hesaplaşıyorum Debelendiğin çamurdaki pislik bana bulaşmaz!'' ifadelerini kullandı.