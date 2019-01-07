Eren Erdem için istenen ceza belli oldu
FETÖ davasında mütalasını açıklayan savcı, eski CHP'li Eren Erdem için 19 yıla kadar hapis cezası talep etti.07 Ocak 2019 Pazartesi 14:41
FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Erdem’in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.
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