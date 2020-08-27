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Aktüel Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
Aktüel

Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:41:16 -
Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında asker uğurlamaları, eğlencesi ve konvoylarının yapılması yasaklandı.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, asker uğurlamaları sırasında olumsuz durumların meydana geldiği, ortaya çıkan bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Askerlik Şubesi Başkanlığınca yükümlülerden taahhütname alındığı belirtildi.

İlçede askere gidecek yükümlülerin adı, soyadı ve sevk tarihlerinin de olduğu bilgilerin muhtarlıklara iletileceği kaydedilen açıklamada, "Asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde bulunulmasına müsaade edilmemesi hususunda tüm muhtarlar bilgilendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kaymakamlık tarafından askere gidecek kişilerin cep telefonlarına, "Kıymetli Mehmetçik kardeşim, sevk evrakını aldın, asker ocağına gidiyorsun. Kahraman Türk Ordusunun askeri olma onurunu yaşayacaksın. İmzaladığın taahhütname ile salgın önlemlerine uyacağına söz verdin. İnanıyorum ki Kovid-19 salgınıyla mücadelemize destek olacak, uygun olmayan uğurlama görüntülerine izin vermeyeceksin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler." mesajı gönderileceği de belirtildi.


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