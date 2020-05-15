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Ereğli Belediyesi ticari taksileri dezenfekte etmeye devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksileri dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:55:31 -
Ereğli Belediyesi ticari taksileri dezenfekte etmeye devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksileri dezenfekte etmeyi sürdürüyor.


Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Belediye çalışmaları kapsamında Covid-19 tedbirlerine özen gösteriyor, dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşa hizmet bizim her zaman en önemli görevimiz olmuştur. Bu noktada vatandaşlara hizmet eden herkesin de yanında olmaya çalışıyoruz. Ulaşım konusunda gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet veren ticari taksi sürücülerimize destek olmak için ticari taksileri dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Düzenli olarak uyguladığımız bu çalışma ile hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlamaya olanak sunuyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemli, bunu da çalışmalarımızla gösteriyoruz” dedi.



“Huzur şehri Ereğli’nin inşasında sağlığın öneminin bilincindeyiz”


Tedbirlere eksiksiz uyulması noktasında hemşehrilerinden ricada bulunan Başkan Oprukçu, “Huzur şehri Ereğli’yi inşa etme arzumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun da sağlıklı bir toplumla sağlanabileceğinin bilinci ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu zor günleri elbette atlatacağız, kucaklaşacağımız yeniden bir arada olacağımız günler çok uzak değil ancak hemşehrilerimizden tek ricam olabildiğince evde kalalım, kalamıyorsak da maske kullanımı, sosyal mesafe ve diğer tedbirlere eksiksiz uyalım. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyor, taksi sürücülerimize ve hemşehrilerimize hizmet eden tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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