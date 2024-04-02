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Yaşam Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu
Yaşam

Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-02 13:56:00 -
Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu

12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, büyükusta (GM) ünvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran 4. en genç isim oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre; Yağız Kaan Erdoğmuş, Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele ederek son normunu tamamlayarak büyükusta (GM) ünvanını kazandı.

Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasında aktif olan en genç GM oldu.

12 yaş 9 ay 30 gün ile Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinde en genç GM'ler listesinde 4. sırayı elde etti.

ABD'li Abhimanyu Mishra'nın 12 yaş 4 ay 25 gün ile rekorunu koruduğu listede; Ukrayna'dan Sergey Karjakin 12 yaş 7 ay ile ikinci sırada, Hindistan'dan Gukesh Dommaraju ise 12 yaş 7 ay 17 gün ile üçüncü sırada yer alıyor.

Yağız Kaan ile birlikte Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükseldi.
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yağız Kaan Erdoğmuş'u bu harika başarısından dolayı tebrik ediyorum. Türk satranç yıldızları gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Altyapıdaki gençlerle geleceğe daha umutla ve gururla bakıyoruz. Türkiye'nin genç ustaları dünya satrancında etkisini artırmaya hazırlanıyor.

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