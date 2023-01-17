Erdoğan'la ilgili bomba "ABD" itirafı

Solcuların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Atilla Yeşilada, ABD'den döner dönmez Sözcü gazetesine röportaj vermeye koştu.

ABD'nin, tekerine çomak sokan Tayyip Erdoğan'ı istememesi sanki anormal bir şeymiş gibi konuşan Yeşilada, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin "Yılbaşı öncesinden beri yurt dışındaydınız, uzak bir ülkeden bakınca Türkiye nasıl görünüyor, ABD'de Türkiye'yle ilgili neler düşünüyorlar?" sorusuna "Önce Washington'da Ortadoğu Ekonomi Forumu diye bir düşünce enstitüsünün konferansında konuşmacıydım, çeşitli paneller vardı, orada değerli ekonomistlerle bir araya geldim, ekonomi konusunda fikir ayrılığı yok, bu perişan. Siyaset konusunda çok büyük fikir ayrılığı var, Türkiye'deki tartışma oraya da yansımış; “6'lı Masa doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, Erdoğan'ın kaybetmesi ihtimali var mı? Parlamentoda muhalefetin çoğunluğu ele geçirmesi ihtimali kabul ediliyor ama Erdoğan'ın bir şekilde bir çare bulup seçimi kazanmaya bakacağı konuşuluyor. Amerikalılarla siyasi görüşmelerim olmadı ama birkaç ufak temastan anladığım; Erdoğan'ın kazanmasını isteyen veya 'Biz alıştık artık, gitmesin' diyen yok, böyle bir şey söz konusu değil" cevabını verdi.

Yeşilada, "Yani, Erdoğan'ın kalmasını istemiyorlar ama bir şekilde kalacağını mı düşünüyorlar?" sorusu karşısında ise "Evet, istemiyorlar, bu kesin" dedi.