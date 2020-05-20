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Erdoğan'ın temizlediği Haliç'i temizlediğini duyuran Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temizlediği Haliç'i temizlediğini duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:09:00 -
Erdoğan'ın temizlediği Haliç'i temizlediğini duyuran Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temizlenen Haliç'i temizlemeye başladığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan çalışmanın videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu'na cevap İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kokuşmuş bir bataklık olarak bıraktıkları Haliç'i alıp, 25 yılın sonunda yunusların yaşadığı bir yaşam alanı olarak teslim ettik. 'İstanbul 1 ay bile hizmetsizliği kaldırmaz' demiştik. Haliç'te oluşan 400 bin m3 çamur İstanbul'un 10 ayının sadece PR ile geçtiğini gösteriyor."

İşte o tweet:

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