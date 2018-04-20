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Erdoğan'ın seçim startını o ilden verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için kampanya startını CHP’nin kalesi sayılan İzmir’den verecek.

20 Nisan 2018 Cuma 11:12
Erdoğan'ın seçim startını o ilden verecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının alınmasının ardından kampanya sürecine vakit kaybetmeden başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte 28 Nisan’da il kongresi için İzmir’e gidecek. İzmir programı aynı zamanda Erdoğan’ın seçim kampanyasının başlangıcı da sayılacak.

6 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Erdoğan, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gideceği Özbekistan ve Güney Kore ziyaretinin ardından kampanya sürecini hızlandıracak.

6 Mayıs’ta şölen havasında yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde ise seçimlere dönük projeler ve yol haritasının açıklanması planlanıyor. 

TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK

Ramazan ayı boyunca yoğun bir gezi trafiği yaşayacak olan Erdoğan’ın bu sürede Bahçeli ile ittifaka uygun şekilde koordinasyon halinde tüm Türkiye’ye dolaşması planlanıyor.

AĞIRLIK BÜYÜKŞEHİRLERDE OLACAK

Erdoğan’ın seçim gezilerinde Doğu ve Güneydoğu illeriyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere ağırlık vereceği belirtiliyor.

Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinin ardından tamamen seçim kampanyasına yoğunlaşacak. 15 Mayıs’tan sonraki yaklaşık 40 günlük sürede birçok ilin ziyaret edilerek vatandaşla buluşulması planlanıyor.

50 İLDE MİTİNG YAPACAK

Yaklaşık 50 ilde seçim mitingleri yapması planlanan Erdoğan’ın televizyon programları ve halka açık etkinliklere katılacak.

ŞARKILAR AFİŞLER HAZIRLANIYOR

24 Haziran’daki seçimlerde kullanılacak  şarkılar, görseller ve sloganlarla ilgili hazırlıkların ise sürdüğü öğrenildi. Kampanya materyallerinde ittifaka ve yeni sistemin önemine vurgu yapılacak. Sosyal medyanın aktif şekilde kullanılacağı kampanya döneminde kullanılacak mesajlarda “birlik, beraberlik ve kapsayıcılık” öne çıkarılacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:12
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Erdoğan

YORUM YAZ

  • Osman19Osman193 sa önce
    Yanlis karar. Hatay'dan baslamali.. Yunan'na da hakettigi dil kullanilmali ama soz bilen yok ki. Alayi angutlar surusu
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