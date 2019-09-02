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Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'na yaptığı ziyarette önünde durduğu harita Yunan basınını rahatsız etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:56
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos’ta Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Bu etkinlik kapsamında çekilen bir fotoğrafın ise Yunanistan kamuoyunda büyük tepki çektiği ortaya çıktı.

Yunanistan’da İngilizce yayın yapan Ekathimerini, Erdoğan’ın fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Ekathimerini ile birlikte ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos da fotoğrafa geniş yer ayırdı.


Ekathimerini, Erdoğan’ın fotoğrafının Yunanistan’da tepki çektiğini yazdı.
Yunan basını, Girit’in doğusunda kalan bazı Yunan adalarının haritada Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini yazdı.

Yunan basını ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan’ın önünde durduğu haritayı okuyucularına gösterdi.


Yunan basını, Girit’in doğusunda kalan bazı Yunan adalarının haritada Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini yazdı.
Ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Erdoğan’ın Tuzla’daki ziyaretine geniş yer ayırdı.


Ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Erdoğan’ın Tuzla’daki ziyaretine geniş yer ayırdı.

Haritada Ege Denizi’ndeki birçok adanın Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini yazan Yunan basını, Girit’in doğusunda kalan bütün Yunan adalarının Türkiye’ye ait gibi görünmesinin Yunan halkını rahatsız ettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:56
  1. Ekathimerini
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları

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