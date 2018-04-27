Erdoğan'ın ofisine böcek koymuştu Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, geçen salı günü İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Arnavutluk'tan gemiyle gelecek genetiği değiştirilmiş esrarın (skunk), "Spear" isimli tekneyle İzmir'den karaya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



TEKNEYE ÖNCEDEN GPS CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, Güzelbahçe Limanı'nda demirli "Spear" isimli tekneye teknik takip için GPS cihazı taktı. Bu sayede teknenin kamyonla Bodrum Kissebükü Koyu'nda denize indirildiği saptandı. Kissebükü'ndeki teknenin geçen salı günü FETÖ/PDY mensubu olduğu değerlendirilen kişilerle hareket ettiğini belirleyen ekipler, operasyonu başlattı. Sahil güvenlik botunu görünce kaçmaya çalışan tekne karaya oturdu. Tekneden kaçan zanlılar ise ormanlık alana kaçtı.

Ormanda izini kaybettirmeye çalışan zanlıların yakalanması için sahil güvenlik ekiplerinin verdiği koordinatlara göre hareket eden Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Burada Zıpkınlar Komando Taburu'nun ekipleriyle arazide çalışan jandarma, ormanda gruplar halinde yayılan 6'sı çocuk, 4'ü organizatör, 10'u FETÖ üyeliğinden aranan 20 kişiyi yakaladı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan Hamza Turhan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada, "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "FETÖ/PDY üyesi olma" suçlarından 21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski TÜBİTAK MAM çalışanı olduğu belirlendi.



AİLESİYLE YUNANİSTANA KAÇIYORDU!



Yargılandığı davada 19 Nisan'da hapis cezasına çarptırılması ve hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Turhan'ın, İstanbul İl Göç İdaresinde uzman yardımcısıyken meslekten ihraç edilen eşi ve 5 yaşındaki çocuğuyla Yunanistan'a kaçmaya çalışan gruba dahil olduğu belirlendi. Ceza aldığı dava dosyasında, aynı zamanda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespiti de bulunan Turhan'ın, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'ya götürüldüğü, işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen diğer zanlılar ise haklarındaki arama kararları doğrultusunda Burdur, İzmir, İstanbul, Antalya ve Ankara'daki ekiplere teslim edildi.



''3 BİN 500 AVROYA ANLAŞMIŞLAR''



Bu arada, FETÖ üyeliğinden aranan 10 kişinin, Yunanistan'a kaçmak için organizatörlerle yetişkin için 3 bin 500 avro, çocuk için ise bin 500 avroya anlaştıkları öğrenildi. Yakalanan organizatörlerle yaklaşık 50 bin avro ele geçirildi. - Nasıl bir araya geldikleri araştırılıyor Eşi ve çocuğuyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Turhan'ın, diğer 9 FETÖ üyesiyle nasıl buluştuğu konusu da araştırılıyor. Turhan'ın eşinin İstanbul İl Göç İdaresi, İ.E'nin Dokuz Eylül Üniversitesi, N.E'nin İzmir Müftülüğü, H.T. ve M.S'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı, A.A'nın Burdur'da özel bir eğitim kurumu, evli M.S. ve Y.S. çiftinin de yargıdaki görevlerinden FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle ihraç edildikleri, F.A'nın ise ev hanımı olduğu kaydedildi.