Erdoğan'ın Körfez turu için skandal sözler! Bu, cehalet mi, ihanet mi?

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turunu dillerine dolayıp "Para dileniyoruz", "Araplara muhtaç olduk" türünden saçma sapan laflar eden çevrelere çok sert tepki gösterdi. "Dün, İngiltere'den ne idüğü belirsiz 'fon buldum, getiriyorum' diyenleri alkışlayanlar, karalar bağlamış oturuyorlar" ifadelerini kullanan Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Çıkarması başladı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentileri açıkladı, "Ülkeye daha fazla sermaye girecek, ekonomi büyüyecek" dedi.

Bu ülkeler, dünyanın en büyük yatırım fonlarına sahipler. Batılı ülkeler, bu fonlardan yararlanmak için adeta takla atıyor. Her üçü ile bizim tarihsel ve dini bağlarımız var. Bu da büyük avantaj sağlıyor.

Daha önce ön hazırlıklar tamamlandı. Masada milyar dolarlık yatırım anlaşmaları var. 200 iş insanı ile bölgeye yapılan çıkarmanın ardından bu ülkelerden 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım bekleniyor.

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Bazı çevreler ise çıldırmış gibi. Bağırıp çağırıyorlar, geziyi kirletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimi "para dileniyoruz" diyor, kimisi de "Araplara muhtaç olduk" türünden saçma sapan laflar ediyor. Dün, İngiltere'den ne idüğü belirsiz "fon buldum, getiriyorum" diyenleri alkışlayanlar, karalar bağlamış oturuyorlar.

Bir garip hal içindeyiz vesselam...

En komiği de "Bizim Arapların parasına ihtiyacımız yok" diyenlerin hezeyanları.

Peki, gösterdikleri başka kaynak var mı? Para nerede? Alternatif bir yol ortaya koyuyorlar mı?

Hayır, sadece IMF kapısı açık duruyor. Sanırım kendi yağımızla kavrulmamızı istemiyorlar. Geçmişte olduğu gibi oraya teslim olmamızı diliyorlar. Sadece bağırıyorlar...

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Seslerinin en fazla çıktığı bir başka konu da yapılan zamlar ve vergi ayarlamaları.

Elbette zamlar milletin büyük bölümünün sırtında yüktür ve iç acıtır. "Aaaa ne kadar iyi oldu" demek mümkün değil.

Ancak, başımıza gelmedik kalmadı son dönemde. Pandeminin ardından yanı başımızda bir savaş patlak verdi. Yüzyılların en büyük felaketini yaşadık. Ülkenin yüzde onundan fazlası çöktü. On yıllardır devam eden batı destekli PKK ve YPG gibi terör örgütlerine aktardığımız kaynak da cabası.

2023 bütçemiz 4 trilyon 469 milyar lira. Üstüne bir de 1 trilyon 469 milyar liralık ek bütçe yaptık. Bunun 527 milyarı, doğrudan deprem hasarına ayrıldı.

Bu parayı bulmak, o bölgeyi kalkındırmak zorundayız.

Kimsenin işin bu tarafına baktığı yok. Belli çevrelerden sadece, "Ver, bana da ver, daha çok ver" sesleri yükseliyor.

Belki bu anlayışla karşılanabilir. Ancak, aynı çevrelerin "Ne işi var Erdoğan'ın Araplarla? Bu nasıl bir Arap sevgisi" türünden hezeyanlarının akıl, mantık ve ülke çıkarları ile uyuşan bir yanı yok.

Sürekli ve her şeyden şikâyet edeceksin. Toplumsal dayanışmayı torpillemek için elinden geleni yapacaksın. Üstüne bir de sorunları gidermek ve finansman aramak için atılan adımları kirleteceksin.

Nedir bunun adı?

Var mı akıl ve mantık çerçevesinde bir izahı?

Yok, ama yaşadığımız, içinde bulunduğumuz tablo maalesef bu!

Bilgisizlik mi, yoksa cehalet mi? Bunun da ötesinde ihanet mi? Ya da uzun süredir yaşadığımız "karşıyız karşı, her şeye karşı" anlayışının bir devamı mı? Sahi nedir bu yapılanlar? Var mı bir adı?

Hazır olun, bakın Erdoğan'ın Körfez Gezisini nasıl da kirletmeye çalışacaklar! Neler uyduracak, neler yapacaklar! Bu ülkede, bu takozlara rağmen yola devam ediyoruz biz..."