Erdoğan'ın işaret ettiği 5 zincir market için harekete geçildi!
Fahiş fiyatlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 5 market zinciri için müfettiş görevlendirildi. Talimatı Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.
Fahiş fiyatlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 5 market zinciri için müfettiş görevlendirildi.
Talimatı Mehmet Muş verdi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.