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Gündem Erdoğan'ın işaret ettiği 5 zincir market için harekete geçildi!
Gündem

Erdoğan'ın işaret ettiği 5 zincir market için harekete geçildi!

Fahiş fiyatlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 5 market zinciri için müfettiş görevlendirildi. Talimatı Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 10:51:00 - 2021-09-25 10:54:01

Fahiş fiyatlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 5 market zinciri için müfettiş görevlendirildi.

Talimatı Mehmet Muş verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

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Yorumlar

Bay tayyip

Kapatin ulân hepsini
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SAYIN AKİT MEDYA GURUBUNDA NEDEN ((( OSMANLININ BÖYLE FISATÇI ESNAFIN VE MARKEÇİLERİN)) YAPIGI KANUN VE ALÇAKLIĞINA KARŞI ,, OSMANLI NASIL BİR CEZA VERİRDİ YAYINLAMIYORSUNUZ,,, EĞER ARŞİVİNİZDE YOKSA SİZLERE GÖNDEREYİM,,,SİZ YAPMASANIZ (( SOLMEYDYA )) BU KONUDA ÇOK BAŞARILI MAALESEF,,, VESSELAM,,,
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