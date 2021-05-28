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Ekonomi Erdoğan’ın hamlesi meyvesini veriyor: Yüzde 100 artış
Ekonomi

Erdoğan’ın hamlesi meyvesini veriyor: Yüzde 100 artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerjide yerli ve milli imkanların artırılmasına yönelik politikası meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda, 2021’de güneş enerjisi alanındaki kapasitenin 2020'ye göre yüzde 100'ün üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:50:00 - 2021-05-28 15:53:26
Erdoğan’ın hamlesi meyvesini veriyor: Yüzde 100 artış

 YENİ AKİT  ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerjide yerli ve milli imkanların artırılmasına yönelik politikası meyvesini vermeye başladı. Son verilere göre, bu yıl güneş enerjisi alanındaki kapasitenin 2020'ye göre yüzde 100'ün üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Türkiye’de, lisanssız elektrik üretimi desteği her geçen gün artış gösteriyor. Güncel verilere göre, 2021 yılı Nisan ayı sonunda güneş enerjisinin üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 3.63 olarak gerçekleşirken, aynı ay kurulu güç toplam elektrik enerjisi içerisindeki payı ise yüzde 7.17 oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye'nin toplam kurulu gücü ise 1.485,90 MW artarak 97.376,50 MW' a yükseldi.

Ayrıca, Mayıs 2021 tarihi itibari ile lisanssız elektrik üretimindeki değişiklikler sonucu birçok engelin kalkması ile birlikte, sektörün daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Düzenlemeler ile Cumhurbaşkanlığı’nın yerli katkı payı uygulayacağına dikkat çeken sektör uzmanları, bu yıl güneş enerjisi alanındaki kapasitenin 2020'ye göre yüzde 100'ün üzerinde artış göstereceğini belirtiyorlar.

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