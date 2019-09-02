Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözüne Davutoğlu cephesinden cevap

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözüne cevap verdi.

Selçuk Özdağ, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şu anki konumumuzdan daha ileri ki bir konuma geleceğiz" ifadelerini eleştirdi.

Özdağ, tweetinde "AK Parti'nin bugün ki kadrolarının tek seçicisi Sn. Cumhurbaşkanı'dır. Eğer bu kadrolara bakarak Ömer'ler aranıyorsa önce bu kadrolara AK Parti'yi mahkum edenin muhasebe yapması gerekir. Yeni Ömer arayışında olunduğunu ifade etmek inandırıcı değil. Kaldı ki mesele yeni Ömer'ler bulmaktan daha ağırdır: Mesele yeni isimler bulmaktan ziyade bu ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, bu hiçbir eleştiri kabul etmeyen, bu egosantrik politikalardan kurtulmaktır." ifadelerini kullandı.