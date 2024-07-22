“Erdoğan’ı devireceğim” diyen Biden dünya siyasetinden silindi!

ABD Başkanı Joe Biden, bugün sürpriz bir açıklamayla 2024 Başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayacağını duyurdu. Biden'ın bu kararı, ABD ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Biden'ın başkanlık adaylığından çekilme kararı, Biden'ın geçmişteki bir konuşmasını yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan konuşmada Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefet liderlerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguluyordu.

Biden, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence hemen Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için, ki bu iş bir süre iyi gidiyordu, bir yol haritamız olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çerçevesinde (F-15) savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli. Yani çok endişeliyim. Çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla daha doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve güçlendirmeliyiz görüşündeyim. Darbe ile değil ama seçim süreci ile. Partisi İstanbul'dan dışarı atıldı ama biz ne yapıyoruz, burada oturup boyun eğiyoruz."

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Biden, başkanlık adaylığından çekildiği duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.