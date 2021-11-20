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Gündem Erdoğan'dan yeni atama kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Erdoğan'dan yeni atama kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Endonezya Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan atandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 02:21:00 -
Erdoğan'dan yeni atama kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Aşkın Asan kimdir?

Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü'nü bitiren Asan, Sultan Qaboos Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı, çoğu uluslararası olmak üzere 30'un üzerinde makalesi yayımlandı.

23. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Asan, 23. Dönem'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce ve Arapça bilen Asan, evli ve 3 çocuk annesi.

 

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