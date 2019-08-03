Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’a, “Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?” şeklinde bir soru yöneltti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Malatya Gençlik Buluşması programı kapsamında geldiği Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen kısa süreli bir diyaloğu anlattı. Ağar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ dedi. Bende, ‘Efendim uzar dedim’ yanağımı okşadı” diye anlattı.