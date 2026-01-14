Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı. Ünlü gazeteci Zanny Minton Beddoes, soykırımcı Netanyahu'nun suratına baka baka acı gerçeği haykırdı: "Bu savaşı kaybediyorsunuz!"

Siyonist rejime kamuoyu şoku

Gazze'de bebek, kadın demeden 70 binden fazla masumu katleden İsrail'in vahşeti artık Batı dünyasında bile yüksek sesle sorgulanmaya başlandı. Katil Netanyahu'nun karşısına oturan Beddoes, işgalci gücün dünyadaki itibarının yerle bir olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, İsrail devletini yalnızca askeri güç kullanan, Gazze'de 70 bin kişinin ölümüne yol açan ve sürdürülebilir bir gelecek için hiçbir şey yapmayan bir ülke olarak görüyor."

"Avrupa'ya gitsen tutuklanırsın"

Haberde, Netanyahu'nun artık sadece bir siyasetçi değil, tescilli bir savaş suçlusu olduğu vurgulandı. Beddoes, siyonist lidere "Savaş suçlusu olmakla suçlandınız, Avrupa'daki birkaç ülkeye gitseniz tutuklanacaksınız" diyerek işgalci rejimin içine düştüğü acizliği yüzüne vurdu.

"Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Müslüman kanı dökmeye doymayan İsrail'in sadece sahada değil, asıl kamuoyu nezdindeki savaşı kaybettiği belirtildi. Beddoes, Netanyahu'nun en büyük korkusunu şu cümlelerle özetledi:

"Kamuoyu nezdinde zafer kazanmanız gerektiğini biliyorsunuz ve bu savaşı kaybediyorsunuz." ABD desteği eriyor: "Avrupa'da kesinlikle kaybettiniz, ancak sizin için çok daha endişe verici olanı Amerika'da da kaybediyor olmanız."

Siyonist katil Netanyahu, bu tokat gibi sözler karşısında buz keserken, Beddoes'un "İsrail'in davranışlarından endişe duyan çok sayıda insan var, ben de dahil" sözleri mülakatın en çarpıcı anı olarak kayıtlara geçti.