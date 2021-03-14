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Gündem Erdoğan'dan Servet Soylu'nun kabri başında Kur'an tilaveti
Gündem

Erdoğan'dan Servet Soylu'nun kabri başında Kur'an tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin mezarı başında Yasin Suresi'ni okudu.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:02:00 -

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"Böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde Hakk'a yürüyor"

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

''Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz de böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüyor.''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlıktaki defin törenine katıldı.

Erdoğan, Servet Soylu'nun mezarı başında Yasin Suresi'ni okudu.

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