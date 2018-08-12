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Erdoğan'dan PKK'yı korkutan açıklama: Suriye'de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında sınır ötesinde yeni bir operasyon sinyali verdi. Erdoğan yaptığı konuşmada, ''Suriye'de yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş olacağız'' dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:33
Erdoğan'dan PKK'yı korkutan açıklama: Suriye'de...

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Türkiye'nin büyüklüğü içerde ve dışarda neler yaşarsa yaşasın, yatırımdan projeden üretimden esnafının tezgahını faal tutmaktan vazgeçmiyor oluşundan kaynaklanıyor. Bugün de aynısını yapıyoruz. Terör örgütleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor. Her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. 

'SURİYE'DE YAKIN ZAMAN...'

Suriye'de yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş olacağız. Münbiç'i bölgenin asli halkıyla birlikte yeniden yapılandırmaya dönük çalışmalarımız devam ediyor. İdlib'de felaketin yaşanmaması için diplomatik ve askeri çalışmalarımıza hız verdik. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:33
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