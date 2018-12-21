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Erdoğan'dan operasyon açıklaması: Bir müddet daha bekleyeceğiz

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin 'Aslında geçen hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almıştık. Gerek Trump'la yaptığım telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabi bu ucu açık bir bekleme değildir.'

21 Aralık 2018 Cuma 15:34
Erdoğan'dan operasyon açıklaması: Bir müddet daha bekleyeceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yurtdışındaki sancaktarlarımız olarak gördüğümüz ihracatçı firmalarımıza başarılar diliyorum. Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir.

Milletin baskısı ve zorlamasıyla demokrasiye geçildikten sonra bir yükseliş ve büyüme hamlesi başlamıştır. Şehir Başbakan Adnan Menderes ile balşayan bu dönem kaos içindeki 1970'li yıllarda kaybolmuştur.

Özal'ın 1980'lerde uygulamaya koyduğu Türkiye'yi dünyaya açma çabaları 1990'ların koalisyon karmaşasında aynı akıbete uğramıştır. 23,5 milyar dolar IMF'ye borçlar devraldığımız borcu 2013'te sıfırladık.

Türkiye küllerinden doğdu

Türkiye kendine güvendikçe, bilhassa iş dünyasının önünü açtıkça bölgesinde gücü ve itibarı artan bir ülke haline geldi. Türkiye son 16 yılda, yılda ortalama 5.7 büyüdü. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldi. Tesis ettiğimiz ve adeta gözümüz gibi koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta küllerinden yeniden doğmuştur.

Merkez Bankası rezervleri 92,5 milyar dolara ulaştı 

Önümüzde 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu unutmayalım, bunun aktörleri karşımızda. Cari işlemler dengesinde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor. Merkez Bankası rezervlerimiz yaklaşık 92.5 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında 7 bin 160 yeni şirket faaliyete geçerken, bin 235 şirket de faaliyetini sonlandırdı.

Türkiye destan yazıyor

Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır, destan. Ve bunu dünyanın devleriyle birlikte hem diplomatik, hem askeri, hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında başarmış bir Türkiye var. Bunu hazmedemeyenler var, özellikle de içeriden hazmedemiyorlar. Onları gastroentologlara göstermek lazım. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Güvenlik noktasında taviz veremeyiz. Bölgenin güvenliği bizim için esastır. Gerek Rusya gerek İran'la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi, güvenliği tesis etmektir.

Hem PKK'yı hem DAEŞ'i temizleyeceğiz

Trump bana siz DAEŞ'ı temizler misiniz diye sordu. Temizleriz dedik ve lojistik destek vermelerini istedik. Sonrasında ise çekilmeye başladılar. Fırat'ın doğusunda tüm itirazımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski almaya itiyor. Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı görüşü paylaştığımızı gördük. Gelişmeler Fırat'ın doğusundaki operasyonda bizi beklemeye yöneltti ama bu ucu açık bir bekleme değil. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında PKK ve DAEŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz, bu böyle bilinsin.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Türk-İslam MertTürk-İslam Mert31 dk önce
    Katılıyorum sayın REİS. Oyum Erdoğan'a
  • insaninsan38 dk önce
    dinleyen bellidir..
  • ERSOY ERSOY 47 dk önce
    Evdepatatesyokvallahialamadimbirbucuktanedesoganvar asgariucreti3000 tl yapsanizne olacakonemliolanurunlereasirizamgelmemesi bunabir caretabanfiatibulun
  • ERSOY ERSOY 50 dk önce
    Baziillerdesogan7 tl haberinizvarmisayinbaşkan

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