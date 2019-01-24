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Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması: Trump beni şoke etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile birlikte ortak basın açıklamasında Venezuela'nın meşru devlet başkanı Maduro'ya destek açıklamasında bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 19:11
Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması: Trump beni şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

Malum 15 Temmuz darbe girişimi de bize yapılmıştı. Bu darbe girişiminde sayın Maduro bizi hemen aradı ve çıkıp gelmişti. O zamana kadar Maduro ile tanışmıyorduk. O darbe girişimi sonrasında Maduro ile tanıştık. Güzel de oldu. Ben demokrasiyi şöyle tanıdım; 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Totaliter bir zihniyettir saygı duymuyorsanız. Madoru sandıktan çıkmıştır.

'Dik dur' dedim

Trump'ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni şoke etmiştir. Maduro'yu aradım. 'Dik dur' dedim. Bu konuda çekinmeye gerek yok.

Ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim. Demokratsak biz de demokratların yanında yer almamız gerekir. Demokrasinin mücadelesini verenler dünyada sandıkta çıkanların, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında yer alması gerekir diye düşünüyorum.

Avrupa Birliği bizi aramadı

Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Şu anda yapılan budur, bunu doğru bulmamız mümkün değil.Ben Mudaro'nun kendisiyle yürüyenlerle bu sıkıntıyı aşacağına inanıyorum. Bize 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman Avrupa bizi aramadı. Müzakere masasında olan Türkiye'yi Avrupa aramamıştır. Aradan günler, haftalar geçmiştir. Sadece İngiltere bizi aradı.Bunun dışında arayan olmadı. Bunu da biz biliyoruz, bunlar da kayıtlara giriyor. Kim demokrat, kim demokrat değil,bunları biliyoruz. Fakat Maduro inandığı yolda dik durur devam ederse ben Venezuela halkının desteklediği sandıktan çıkardığı liderin arkasında duracağına inanıyorum.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:11
  1. Maduro
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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