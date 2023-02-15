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Gündem Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Gündem

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem sonrası provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek." dedi. Erdoğan, "SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:09:00 -
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem gündemli Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Erdoğan, depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklama ve algı operasyonlarına da değindi.

Başkan Erdoğan, 'Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek. Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına kesinlikle itibar etmeden, ülkemizden bu felaketin izlerini silmek

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Yorumlar

ADİL

REİS ALLAH SANA BU VATAN HAİNLERİNE KARŞI GÜÇ KUVVET VERSİN SANA DUACIYIZ ALLAH YARDIINI ESİRGEMESİN

Ne iftirası.

CHP lideri başta olmak üzere bu acı ve büyük felâkette muhalefet var gücüyle halkımız için çalışıp, yolsuzluklara, hırsızlara engel olmaya çalıştılar. Ve hâlâ çalışıyorlar. Deprem çadırından saçını tarayarak çıkanın da memleketi Osmaniye'ye hâlâ gitmeyen ittifak ortağın D.Bahçeli'nin de Depremde ölenler umuru değil.
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