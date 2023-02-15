Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem sonrası provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek." dedi. Erdoğan, "SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem gündemli Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Erdoğan, depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklama ve algı operasyonlarına da değindi.
Başkan Erdoğan, 'Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek. Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına kesinlikle itibar etmeden, ülkemizden bu felaketin izlerini silmek