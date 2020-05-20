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Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde gülümseten 'atama' sorusu

Hakim ve Savcı Kura Töreni'ne videokonferans yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönem birincisi Ozan Özcan İnce arasında yaşanan konuşma izleyenleri gülümsetti. Dönem birincisinin istediği yere tayin edilmesi ile ilgili çalışma yapılmasını isteyen Erdoğan, ataması gerçekleşen adaylara tebrik ederek başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:03:00 -

Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Dönem birincisi arkadaşımız da burada” diyerek, Ozan Özcan İnce’yi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dönem birincisi Ozan Özcan ile kısa süreli bir sohbette bulunarak “Maşallah, tebrik ediyorum” dileklerinde bulundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?” diye sordu, Ozan Özcan İnce ise “Ne yazık ki değil” şeklinde karşılık verdi. Adalet Bakanı Gül ise “Kura ile oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu durum karşısında “Olmaz, yanlış bu. Onun bir ödülü olması lazım Abdulhamit Bey” diyerek “Eğer benim bir takdir yetkim varsa, ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım doğru değil mi?” diye sordu.

Bu sözler üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Çalışalım efendim, performansa göre çalışalım” diyerek konunun değerlendirileceğinin sinyalini verirken, Erdoğan “Bu işin hallolması lazım” dedi.

Tüm bu konuşmaları salonda bulunan hakim ve savcı adayları gülümseyerek takip etti.

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