Erdoğan'dan FETÖ'ye: Ümmeti parçaladın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Beykoz ilçe kongresinden önce salon dışında ki vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında FETÖ'ye ve elebaşına yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ liderine Maltepe'de söylediği "sende geleceksin" sözünü yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'ye "ümmeti parçaladın" dedi.