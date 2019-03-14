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Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler geride kaldı, 2019'da daha iyi durumda olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, krizlerin artık geride kaldığını, 2019'da ekonominin çok daha iyi bir durumda olacağını söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 23:15
Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler geride kaldı, 2019'da daha iyi durumda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV - Show TV ortak canlı yayınında Ece Üner ve Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

"Krizler geride kaldı"

Ekonomiye dair soru üzerine Erdoğan, 2019'da ekonomik verilerin çok daha iyi bir duruma geleceğini ve Türkiye için krizlerin geride kaldığını söyledi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Artık bu krizler geride kaldı. 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı, kalkınmanın çok daha iyi noktada olacağı yıl.

"İhracat ve turizm gelirleri artıyor"

2019 güncel verileri ekonominin ılımlı bir toparlanma eğilimine işaret ediyor. Artan ihracat ve turizm gelirleri var. Bunlar büyümeyi besleyen ana kalemler.

"Cari açığı azaltıyoruz"

Nisan itibarıyla yapısal reformlarla süreci güçlendireceğiz. Cari açığı azaltıyoruz, katma değer üretimini de arttıracağız. Milletimizin refahını yükseltecek politikaları emin adımlarla uygulamaya devam edeceğiz. Bizim petrole vs. bağımlılığımızı cari açığımızı olumsuz etkileyen faktörlerdir.

"Geçen yıl savunma sanayi ürünlerinde 2,5 milyar dolar girdimiz var"

Savunma sanayinde attığımız adımlar kendi yerli üretimine geçişimiz lehteki dönüşümümüzdür. 

Savunma sanayi ürünlerinde geçen yıl yaklaşık 2,5 milyar dolar gibi girdimiz var. Bu gittikçe artacak.

Şu anda sermaye piyasalarına baktığımızda ilk iki ay içerisinde giriş 600 milyon doları buldu. Yatırımcının bu noktadaki algısı olumlu istikamette gelişiyor. Muhalefet bizim ülkemizde içimizdeki en büyük olumsuz tetikçi. Bunun gayreti içindeler."

"IMF'ye borcu ödedik, daha sonra IMF bizden borç istedi"

Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekten itibaren pozitif tabloyu yakalacaktır. Her şeyden önce IMF'in bizim kapımızı çaldığı dönem CHP iktidarı dönemidir. İktidara geldiğimizde 23,5 milyar dolar borçla devraldık. 2013 Mayıs'ında IMF'e borcu bitirdik. IMF bizden borç istedi, 5 milyar Avro. Arkadaşlar sordu, verin dedim. Ama dedi, bugün borç alan yarın talimat alır. Baktılar ki çılgın Türkler geliyor IMF o borcu almadı. Biz borcu sıfırladık. Merkez Bankamızın tırmanışı devam etti. Döviz rezervi 100 milyar doları yakaladı. Şimdi biz onu 136 milyar dolar çıtaydı, orayı geçeceğiz.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:15
  1. kriz
  2. EKONOMİ
  3. cari açık
  4. ihracat
  5. savunma sanayisi
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. EKONOMİ Haberleri

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