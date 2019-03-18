Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı töreninde konuştu. Erdoğan, ''İstanbul'u Konstantinapol yapamaycaksınız. Dedeleriniz geldiler. Kimileri tabutla, kimileri kendi ayaklarıyla gittiler. İsterseniz sizi de dedeleriniz gibi uğurlarız'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Çanakkale, istiklalimizin kalesi. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen, bir ocak gibi tüten Çanakkale. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan kimsenin bu ülke ile ilgili tek cümle kurmaya hakkı yoktur.

Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını hala sınamaya devam ediyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra diyoruz ki, mesajınızı aldık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık.

yaşadığımız toprakları aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. İstanbul'u Konstantinapol yapamaycaksınız. Dedeleriniz geldiler. Kimileri tabutla, kimileri kendi ayaklarıyla gittiler. İsterseniz sizi de dedeleriniz gibi ağırlarız.

Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderleiğinde yazdık. Bugün yine kazanacağız.

Daha Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda yazacak tarihimiz var.

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