Erdoğan'dan aşı zorunluluğu ile ilgili 'insan hakları ihlali' eleştirilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ekranlarındaki ortak yayında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan aşı zorunluluğuyla ilgili yapılan insan hakları ihlali eleştirilerine yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İnsan hakları ihlali düşüncesine ben katılmıyorum. Bir devletin görevi nedir? Vatandaşın sağlığını korumaktır. Sağlığını koruması için gerekli olan neyse hastanesinden tut ilacına varıncaya kadar bunları temindir. Biz bu işleri başardık. Şu anda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya neredeyse benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. Hele hele şehir hastanelerimizle birlikte biz zaten ülkemizi elhamdülillah farklı bir yere taşımış durumdayız.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız şu anda aşı. Bunu kabul edeceğiz. Hastalığın ortadan kalkması için toplumun büyük kısmının hastalığa karşı bağışıklık kazanması şart. Bu da aşıyla kazanılır.

Vatandaşlarıma 'sakın bu oyuna gelmeyin' diyorum. Biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Buna göre de imkanlarımızı seferber ettik. Dağlara kadar hemşirelerimiz aşı yapmaya çıkıyor.

Tüm dünya kovid denilen hastalığa karşı odaklanmış ve bununla mücadele ediyor. Bir çok metod kullanılırken maalesef bazıları da hala bunun önüne geçmek istiyor.

Yerli aşı Turkovac'ın geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü de söyleyen Erdoğan, "Bu aşılar insanlar üzerinde kullanılmadan önce güvenlik testlerinden de geçiyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Son günlerde artan vakaların aşılanma durumuna baktığımızda görüyoruz ki hastaneye yatanların, yoğun bakımda tedavisi gerekenlerin ekseriyeti aşı olmayanlar veya aşı sürecini tamamlamamış olanlar.

Bu haldeyken anlıyoruz ki aşısızlar daha fazla hasta oluyor veya hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Tüm vatandaşlarımızı ben Cumhurbaşkanı olarak aşı olmaya özellikle davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...