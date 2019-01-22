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Erdoğan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

22 Ocak 2019 Salı 06:55
Erdoğan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim, Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu menfur terör saldırısını kınıyorum. Türkiye'nin, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Afganistan'ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri'nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına milletim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 07:07
  1. türkiye
  2. Anadolu Ajansı

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