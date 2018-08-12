Erdoğan'dan ABD'ye rest: Suç işleyen bedelini öder!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Belediyesi önünde halka seslendi.

Erdoğan, ''Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var. Biz uluslararası hukuka göre hareket ederiz. ABD'yi hukuka davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'AMERİKA BAK'

Demir çelikte bize yaptırım. Amerika bak. Dünya Ticaret Örgütü var. Bu örgütü kuranlar içerisinde sizin kuralsızlığın yok. Hukuk tanımmama gibi anlayış Türkiye'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz.

'SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Ne oldu size bu ortaklığı neden bozuyorsunuz? Senin adamın suçluysa eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi bir hukuk sistemi var. Suç işleyen bedelini ödeyecek.