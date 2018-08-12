0553 313 94 23

Erdoğan'dan ABD'ye rest: Suç işleyen bedelini öder!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitapetti.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:10
Erdoğan'dan ABD'ye rest: Suç işleyen bedelini öder!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Belediyesi önünde halka seslendi.

Erdoğan, ''Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var. Biz uluslararası hukuka göre hareket ederiz. ABD'yi hukuka davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'AMERİKA BAK'

Demir çelikte bize yaptırım. Amerika bak. Dünya Ticaret Örgütü var. Bu örgütü kuranlar içerisinde sizin kuralsızlığın yok. Hukuk tanımmama gibi anlayış Türkiye'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz.

'SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Ne oldu size bu ortaklığı neden bozuyorsunuz? Senin adamın suçluysa eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi bir hukuk sistemi var. Suç işleyen bedelini ödeyecek.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:10
  1. Trabzon
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de seçim protestosu! Cumhurbaşkanını istemiyorlar
    1. Cezayir'de seçim protestosu!..
    2. Terör örgütü PKK'dan tehlikeli..
    3. Kerkük Valisi açıkladı! O yol açılıyor
    4. Kadriye Ünler İYİ Parti Merkez..
    5. Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesine..
    6. Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!
    7. Kargalar iş başında! İzmarit..
    8. Yaptırımlar ters teper! '12-13 milyar..
    9. Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti MDK..
    10. Türkiye için harekete geçtiler
    11. Balıkesir'de PKK'ya kalaşnikof..
    12. Feridun Bahçi İYİ Parti MDK listesine..
    13. Erdoğan'dan PKK'yı korkutan açıklama:..
    14. Hayrettin Nuhoğlu kimdir? Hayrettin..
    15. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    16. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!
    17. Eski yardımcısı itiraf etti: Trump'ın..
    18. ABD'li rahip Brunson'ın eşine şok tepki!
    19. Erdoğan'dan ABD'ye rest: Suç işleyen..
    20. Kesmeye çalıştığı kayanın altında kaldı!
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu