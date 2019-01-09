Erdoğan'a Mozart tavsiye eden Aziz'e şok suçlama! 'Mozart ile Beethoven'ı ayırt edemez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, piyanist Fazıl Say tarafından konsere davet edilmesini, "Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir Beethoven dinlesin, belki iyi gelir" sözleriyle değerlendiren Rutkay Aziz'e, bir dönem birlikte çalıştığı İzzet Cesur'dan tepki geldi.

Rutkay Aziz ile bir dönem birlikte çalıştığını belirten Cesur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakın ... bu alçağı tanıyan ... hasbelkader beraber çalışmış biri olarak , yeminle söylüyorum: Bu lümpen yavşak, ayıkken bile Mozart ile Beethoven'i ayırt edemez..." ifadelerini kullandı.