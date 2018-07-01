Erdoğan'a milletvekilinden KYK affı çağrısı

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin Konya’da Saadet Partisi’ne ayırdığı kontenjanla milletvekili olan Abdulkadir Karaduman’dan flaş bir çağrı geldi. Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tweet atarak Kredi Yurtlar Kurumu kredisi kullanan öğrencilerin borçlarının affedilmesi çağrısında bulundu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIM'

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın paylaşımı şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanım @RT_Erdogan Ben Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman. Kyk borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez.