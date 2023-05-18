Erdoğan’a ‘karşıma çık’ diyordu! İşte seçimde en düşük oy alan parti

14 Mayıs'ta yapılan seçimin sonuçları netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranları şekillenmeye başladı.

Siyasi partilerin büyük çoğunluğu seçimden beklediği sonucu alamadı.

Bunların başında ise Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi geldi.

'Erdoğan çık karşıma' diyerek güldürmüştü

İddialı açıklamalarıyla bilinen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz yıl kasım ayında partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumuştu.

Söyledikleriyle partilileri bile şaşkına çeviren Yılmaz, "Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan. Öyle oradan yandaş basıncılarını alıp, kameraların önünü dizip, uçaklara bindirip, yedirip içirip, rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma çık karşıma. Karşıma çık.” demişti.

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Sonuncu oldu

Söyledikleriyle sosyal medyada alay konusu haline gelen Yılmaz, iddialı girdiği seçimde istediğini alamadı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Partinin oy oranı da 0,02 oldu.

Böylelikle bu seçime katılan diğer partiler arasında en düşük oy oranı oldu.

Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskınla tanındı

2014 yılında Irak'ın Musul kentini ele geçiren DEAŞ, 11 Haziran'da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişiyi rehin aldı.

Rehineler arasında, dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz da bulunuyordu.

Uzun süre rehin tutulan Öztürk Yılmaz ve konsolosluk personeli 20 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.

Devam eden süreçte CHP'den milletvekili olan Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile de anlaşamadı.