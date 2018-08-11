0553 313 94 23

Erdoğan'a hakaret eden öğrenci kılıklı ODTÜ'lüler salıverildi

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli pankartı taşıyan 4 öğrenci serbest bırakıldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:06
Erdoğan'a hakaret eden öğrenci kılıklı ODTÜ'lüler salıverildi

 2006 yılında bir karikatür dergisinde yer alan ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a bir dizi hakaret içeren karikatürler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde bir grup öğrenci tarafından taşınmıştı.

Hakaret içerikli karikatürlerin ardından pankartı taşıyan ve pankartın hazırlanmasına yardım eden 4 öğrenci gözaltına alınmış, sorgularının ardından da tutuklanmıştı.

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

 SERBEST BIRAKILDILAR

Öğrencilerin yargılanmasına tutuksuz devam edileceği gerekçesiyle, tutuklu bulunan 4 isim tahliye edildi. Dava, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:06
  1. Ankara
  2. odtü
  3. orta doğu teknik üniversitesi
  4. erdoğan'a hakaret

YORUM YAZ

  • bakibaki2 sa önce
    aynı hakereti gariban vatandaş kk ye yapsa acaba başına neler gelir.hatta akp korudu demesin diye adama kanunen alacağı cezanın kat be kat fazlası verilir.sırf korundu denmesin diye.
  • cihadcihad2 sa önce
    e adalet olduğunu zannedenler salın olum salın hepsini salın la ne varsa salın zaten yaptığınız iş arabuluculuk bile değil gün gelecek saldıklarınız karşınızda belirecek o zaman sizi kim kurtaracak ben vatandaş olarak kılımı bile kıpırdatmam bu söylediklerim hükümet için değil hükümeti yıpratmak için adına ulusalcı mulusalcı diyen denyolara salın ..... salın ..... salın..... salın......
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    babaları zengin vede güçlü , adalette MÜLKün temeli olduktan sonra gayet normal bir durumdur. adaletin içi leş kokuyor hala temizlenmedi
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Yakında devlet memuruda olurlar az bi sabredin.
  • hüs coşhüs coş1 sa önce
    fetöcü hakimler hala iş başında
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fikret Orman'dan dikkat çeken Talisca açıklaması
  1. Fikret Orman'dan dikkat çeken Talisca..
  2. İBB Başkanı Uysal: AK Parti kimseyi..
  3. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Donald..
  4. Kemal Kılıçdaroğlu Trump'ın olay..
  5. "Donald Trump'ın kararının ekonomik..
  6. Memur-Sen'den 'ortak hareket' çağrısı
  7. Apple CEO'su ile Donald Trump'ın..
  8. Kolları olmayan suçlu, araba..
  9. Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4..
  10. Müslüman olmayanlara kurban eti..
  11. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!..
  12. Şırnak'ta operasyon! 4 PKK'lı terörist..
  13. Binali Yıldırım: Yaptırım kararları..
  14. Şanlıurfa'da TIR faciası! Yaşlı kadın..
  15. Bursa'da korkutan yangın! Ekipler..
  16. Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba,..
  17. Altın ve dolarda son durum
  18. Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?
  19. İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi..
  20. Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç..
Dolar 6 TL'yi geçti
Dolar 6 TL'yi geçti
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret
AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret