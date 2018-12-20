Erdoğan'a hakaret eden CHP'li üyelere hapis cezası

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 sanığa, 11 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

İfade özgürlüğü olarak savundular

2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanıklar CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, CHP Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan, gençlik kolları üyeleri Fırat Yıldız ve Mehmet Reyhan ile avukatları katıldı.

Sanıklar, yargılamaya konu olan eylemin ve attıkları sloganların, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Hakim, sanıkları "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Mersin'de, 16 Nisan 2017'deki referandumun ardından, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarfların geçerli olacağına dair kararını protesto etmek için eylem düzenlenmiş, sanıkların burada attıkları sloganlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.