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Erdoğan'a hakaret eden CHP'li üyelere hapis cezası

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, CHP Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan, gençlik kolları üyeleri Fırat Yıldız ve Mehmet Reyhan için 11 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:28
Erdoğan'a hakaret eden CHP'li üyelere hapis cezası

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 sanığa, 11 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

İfade özgürlüğü olarak savundular

2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanıklar CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, CHP Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan, gençlik kolları üyeleri Fırat Yıldız ve Mehmet Reyhan ile avukatları katıldı.

Sanıklar, yargılamaya konu olan eylemin ve attıkları sloganların, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Hakim, sanıkları "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Mersin'de, 16 Nisan 2017'deki referandumun ardından, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarfların geçerli olacağına dair kararını protesto etmek için eylem düzenlenmiş, sanıkların burada attıkları sloganlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:28
  1. Mersin
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. CHP İl Gençlik Kolları
  4. 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  5. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel
  6. CHP Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan
  7. Fırat Yıldız
  8. Mehmet Reyhan
  9. Cumhurbaşkanına hakaret
  10. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

  • antikemalistantikemalist1 sa önce
    Dikkat edin, M.Kemal hakkındaki 5816'dan ceza verdiklerinde her zaman 1 yıl üzeri ceza vermeye dikkat ediyorlar!! Neden mi çünki 1 yıldan fazla ceza alanlar hayatları boyunca memur olamıyor, vekil olamıyor! Cumhurbaşkanına hakaret edenlere ise görüyorsunuz çoğunlukla 1 yılın altına denk getirerek ceza veriliyor!

Günün Özeti

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