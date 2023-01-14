Erdoğan'a alçakça tuzak! Yaptıkları plan, herkesi şoke etti

İsveç'te PKK terör örgütünün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça gösterisinin arka planında, terör ve sömürü baronlarının bitmeyen kirli refleksinin yattığına işaret eden Yaşar Hacısalihoğlu, "Şimdi de 2023 seçimine doğru şer heveslerin içindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirebilmenin türlü kirli, karanlık hesapları içindeler" dedi. "İçeriden, dışarıdan devşirdikleriyle, terör örgütleri aparatlarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla 2023 seçimine emperyalizm de hazırlanıyor" ifadelerini kullanan Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsveç'te PKK terör örgütünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçakça gösterisinin arka planında terör ve sömürü baronlarının, emperyalizmin bitmeyen kirli refleksi yatıyor.

Şimdi de 2023 seçimine doğru şer heveslerin içindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirebilmenin türlü kirli, karanlık hesapları içindeler.

İçeriden, dışarıdan devşirdikleriyle, terör örgütleri aparatlarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla 2023 seçimine emperyalizmde hazırlanıyor.

ABD merkezli Washington Post Gazetesi'nde;"2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" deniliyor, ABD'nin Foreign Policy Dergisi'nde de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınarak, "seçimin kan gölüne" döneceği skandal tehdit cümleleri yer alıyor.

Türkiye düşmanları büyük şer hevesi içindeler. 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebilmenin dış desteğini hazırlamanın gayretindeler. Emperyalizmin maşası FETÖ kaçkınları gizlendikleri kovuklarından 2023'te Türkiye'ye dönebilmenin hevesindeler. Kandil' de bulundukları inlerinden çıkamayan PKK terör örgütü elebaşları 2023 seçimine yönelik 6'lı masaya ayar çekmenin çabasındalar.

Tüm bu unsurları, maşaları harekete geçiren, cesaretlendiren, Türkiye düşmanı emperyalist odaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlar;

-Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinden canı yananlardır.

-Türkiye'nin haklarını yılmadan savunmasından rahatsız olanlardır.

-Savunma sanayiindeki hamlelerinden ürkenlerdir.

-Terör örgütleri eliyle Suriye'de, Irak'ta kirli karanlık ajandalarında yazılanları istedikleri gibi uygulayamayanlardır.

-Türkiye'nin iç cephesini dağıtabilmenin her türlü tezgahına girişenlerdir.

-Darbeler, kalkışmalar, kaos planlarını devreye sokanlardır.

-Vesayet odakları eliyle sürdürülen emperyalist kuşatılmışlık düzeninin yıkılmasından öfkelenenlerdir.

-Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, FETÖ ihanet şebekesi uzantılarının temizlenmesinden, darbeci nüvenin köreltilmesinden rahatsızlık duyanlardır.

O yüzden de büyük gayret içindeler. 2023 seçiminin etkilerinden ürkerek, sonucu değiştirmenin şer çabasındalar.

ABD merkezli Washington Post Gazetesi'nde; "2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" denilen yazının içeriğinde de; " Seçim sonucunun ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki dengeleri değiştirebileceği, Washington, Moskova, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği" belirtiliyor. Yazının sonunda da; "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" deniliyor.

Bakar mısınız nasıl da kaygılılar.

Açık olarak görülüyor ki; emperyalizm kıvranıyor. 2023 seçiminin sonucunda küresel sömürü düzenin aleyhine ne denli büyük değişimler beklendiğini şimdiden açık ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel liderlik pozisyonunda yaptıklarının ne denli önemli olduğunun, emperyalist Batı çıkarlarını ne denli zedelendiğini açıkça ortaya koyuyor ve değişimden medet umuyor.

Sömürü düzenlerine çomak sokulmasına, mazlumları hiçe sayan sömürgeci reflekse karşı konulmasına dair duydukları rahatsızlığı dışa vuruyor. Sonunda da seçim sonucuna bağlı olarak, Batılı liderlerin ne denli gergin olacaklarını da eklemeyi unutmuyor.

Zira biliyorlar ki; 2023'te Türkiye Yüzyılı başlıyor..."