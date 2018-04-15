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Erdoğan: Yaşam hakkı bulamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var, her türlü desteği veririz" dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 19:06
Erdoğan: Yaşam hakkı bulamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz. İhalesi var. Bizi bölemeyecekler. Biz Doğulu-Batılı biye bir ayrım yapmıyoruz. Bayrağımıza ise asla laf söyletmeyiz. Tek vatan, böldürmeyiz. Cudi'de, Tendürek'te Gabar'da tepelerine indik, inlerine girdik. İnsansız hava araçlarımızı biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk, kapılarından gönderiyorlardı, şimdi biz yapıyoruz. Nereden nereye? Yurtdışına bağımlılığımız yüzde 35'e düştü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur savaşı ilan ettiler. Bizi kur, şu-bu bunlarla kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bize böyle bir müdahale bu memlekete ihanettir. Buna müsaade etmeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar alt üst oldu, bundan dolayı oluyorsa olsun. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 19:06
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Üsküdar

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  • ademadem8 sa önce
    Erdoğan dövizi hangi banka topluyor belli ona yaptırım uygulasana
  • veyselveysel9 sa önce
    tabi doğru kimlerin bu ülkede yaşayıp yaşayamıyacağına da artık sen karar vereceksin, kimin üniversitelerde okuyacağına,kimin nasıl düşünmesi gerektiğine,bu senin en doğal hakkın
  • OsmanOsman10 sa önce
    Bu ülke herkesin yasama hakki vardir bu Osmanlidan berikimsenin babasinin Mali degildir Eger ülkeleye karsi suc isliyen Varsa yüce Adelet gerekli cezasiniverir
  • deli demirdeli demir11 sa önce
    bu abdullah denen yaratik serefsizlik yapma
  • HajHaj11 sa önce
    Birileri asrın kainat ve dünya liderine anlatsın ülkeyi kurumları kendisi ve imam hatipli dindar yandaşlar yönetiyor. O hala ülkeyi Chp nin yönettiğini sanıyor
  • hasanhasan18 sa önce
    bravo reyiz hatta talimat ver bilal oglana dolarlari geri getirsin yurt disindan
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