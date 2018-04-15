Erdoğan: Yaşam hakkı bulamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz. İhalesi var. Bizi bölemeyecekler. Biz Doğulu-Batılı biye bir ayrım yapmıyoruz. Bayrağımıza ise asla laf söyletmeyiz. Tek vatan, böldürmeyiz. Cudi'de, Tendürek'te Gabar'da tepelerine indik, inlerine girdik. İnsansız hava araçlarımızı biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk, kapılarından gönderiyorlardı, şimdi biz yapıyoruz. Nereden nereye? Yurtdışına bağımlılığımız yüzde 35'e düştü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur savaşı ilan ettiler. Bizi kur, şu-bu bunlarla kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bize böyle bir müdahale bu memlekete ihanettir. Buna müsaade etmeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar alt üst oldu, bundan dolayı oluyorsa olsun. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım." dedi.

Erdoğan'dan Batı'ya 'Suriye' mesajı: Türkiye'siz adım atmanız mümkün değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin akıncıları...

CHP'nin adayı 'trafik ışıklarında duran' Ahmet Necdet Sezer olsun