Erdoğan teşkilatları uyardı: Buna dikkat edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelerek, erken seçim ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tüm milletvekilleriyle kahvaltı eden Erdoğan, seçim stratejileriyle ilgili ilk değerlendirmeyi burada yaptı.

OYUN OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR, BU ÇOK TEHLİKELİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde "Kamuoyunda, sandığa giderken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir’ algısı, oyunu oynanmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. ‘Bize halktan yüksek teveccüh var’ diye gevşemeyin. Gece gündüz uyumadan çalışacağız. İki seçimin bir araya gelmesinin avantajları, dezavantajları da var. Erdoğan ismi avantaj olarak görünebilir ama bu dezavantaja da dönüşebilir" ifadelerini kullandı.