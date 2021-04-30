Erdoğan tam kapanma günlerinde nerede olacak? Erdoğan İstanbul'da mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir muhabirin kendisine yönelttiği "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi.

Erdoğan tam kapanma günlerinde nerede olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, tam kapanma döneminde İstanbul'da kalıp kalmayacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" dedi.