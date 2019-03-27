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Erdoğan talimat verdi, havalimanının adı değişti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Havalimanı'nın adı, Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi

27 Mart 2019 Çarşamba 13:21
Erdoğan talimat verdi, havalimanının adı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.

Bu açıklamanın ardından Çorlu Havalimanı'nın adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Havalimanının giriş noktasına da "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.

Kaymakam Sarılı sosyal medya hesabından duyurdu

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından, havalimanının yeni tabelasının bulunduğu fotoğrafı da paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin tensipleriyle Çorlu Havalimanı'nın ismi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı oldu" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:21
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu Havalimanı
  3. Çorlu Atatürk Havalimanı
  4. İsim değişikliği

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