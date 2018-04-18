Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Lideri Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı aldıklarını ve seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı.18 Nisan 2018 Çarşamba 15:53
MHP Lideri Bahçeli ile görüştükten sonra basın toplantısı düzewnleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı aldıklarını ve seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Değerli basın mensupları Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini değerlendirme fırsatı bulduk.
15 TEMMUZ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTI
15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir.
YENİ SİSTEME GEÇİŞ ACİLİYET OLMUŞTUR
Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur.
SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE YAPILACAK
Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak.
BAHÇELİ DÜN ERKEN SEÇİM ÖNERMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklama yapmazken Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtmişti.
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Ali10 sa önce Aynen Katılıyorum Sana Ali10 sa önce Ben Veririm Varmı Ali10 sa önce Ne Demek Yani Sen Kadın Erkek Ayırımı Yapıyorsun,Belki Dahada İy i Olacak Denemek Gerekmez mi SenCok Hayrını Gördün Herhalde hayri13 sa önce Allah askina iYi parti dediginize kim oy verir, Allah askina konusmaya bile gerek yok... önüne gelen parti kuruyor... Veli13 sa önce Her daim hazırız reis millet vatan düşmanlarına ve onların yandaşlarına cevabı sandıkta verecegiz saddi13 sa önce İyi parti GÜM ... Muhahahaha... Ey müslümanlar bir kadını başa getirmek, gökten taş yapmasına sebep olur. Cehenmemi unutmayın. Sina SALIK13 sa önce Bence iyi partiden korkuyorlar algısı oluşturmak için yapılan kurnaz bir plan. Daha önce yazdım mhp ve iyi parti danışıklı dövüş durumunda sırf bahçeli Erdoğan'a yanaşabilsin diye. Şimdi de bahçeli iyiparti çok güçlü Erdoğan ve beni korkutuyor algısı yaratma derdinde. Maalesef Erdoğan buna ikna oldu. Erdoğan'ı hızlıca göndermek istiyor birileri. Buraya yazdım. Lafımı unutmayın. Hay bin gunduz14 sa önce REİS,Sayın Bahçeliayağınıza taş değmesin! kafirlere karşı evrdiğiniz mücadelede yanınızdayım! hayırlı olsun.14 sa önce Devlet bahçeli 2002 de yaptığını gene yapıyor :D erken seçimle kaybetmeyeceğini sanıyor ama bu sefer çok ciddi bir hezimet alıcak.Ha kendi vekilliğini garantilerken partisini bitirdi.MHP artık malesef bitti.Bide artık dün söylenenleri bugün yutan siyasetcilerden gerçekten sıkıldım.Halkla dalga geçmek bu.Seçim kararı bütün ülkemize hayırlı olsun ayrıca.Akp de artık bu tarz kendine yontan siyasetten umarım artık vazgeçer.yordunuz be koca ülkeyi.(Ha bide seçim araçlarından saçma salak seçim şarkılarından sokağa boşuna atılan bayrak flama paralarından,miting paralarından son yıllarada üstüste olan seçimlerden de sıkıldık.) Ömer Genç14 sa önce 15 Temmuz da olur bu seçim.