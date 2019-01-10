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Erdoğan, sahneden inmek üzere olan sanatçıdan özel olarak istedi

Beştepe'de düzenlenen konsere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneden inmek üzere olan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş'ten bir parça daha okumasını istedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı.

Özel olarak istedi

Erdoğan'ın konuşmasından önce sahneye çıkan Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş, Türk sanat musikisinden parçalar söyledi. Ateş, konserini bitirdikten sonra sahneden inmek istedi. Bu sırada arayan giren Erdoğan, usta sanatçıdan bir parça daha okumasını istedi. Erdoğan'ın bu isteği kırmayan usta sanatçı, bir parça okudu. Konserini bitirdikten sonra Erdoğan, Ateş'e teşekkür etti.

Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'Sanata önem veren devletler sadece itibar kazanmıyor'

"Tarihteki kadim medeniyetlerin ortak özellikleri kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmiş olmasıdır. Kültür ve sanata önem veren devletler sadece itibar kazanmıyor, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydediliyor. İnsanlar ve devletler geçmiştir ama bu değerle ulaşmıştır."

'Toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa...'

"Nasıl adlandırılmış olursa olsun, coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren, insanı merkeze alan sanat eserleri yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır. Bizim sanatımızda mimari eserimiz sadece mimari eser değil, taştan ahşaptan daha fazladır. Hangi sanat dalında olursa olsun devletimize düşen nitelikli üretimi sağlamaktır. Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur."

'Askeri güçle kazanılamayacak başarı, sanatla kazanılır'

"Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır. Bize göre bu topraklardaki birlik, beraberlik ve muhabbetin gerisinde kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz bulunuyor. Malvarlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanata ihtiyacımız var. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik."

'16 yıla baktığımda...'

"Hükümetlerimiz döneminde kültür sanat alanına özel önem verdik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare içinde olmaya ihtimam gösterdik. Buna rağmen, geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür-sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun39 dk önce
    bir müslüman sanata hangi noktai nazardan bakmalı? mesela, hz ömer yaşasaydı bugün "sanat" diye yaptıklarımızın kaçını onaylardı?

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