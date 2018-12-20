0553 313 94 23

Erdoğan-Ruhani zirvesinden ilk fotoğraflar geldi!

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılmak üzere dün gece Türkiye'ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:54
Erdoğan-Ruhani zirvesinden ilk fotoğraflar geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi resmi törenle karşıladı.

Hasan Ruhani, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılmak üzere dün gece Türkiye'ye gelmişti.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılmak üzere dün gece Türkiye'ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi törenle karşılandı

Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından Külliye girişinde karşılandı.

İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Ruhani'nin tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamlaması ve iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında liderler iki ülke bayraklarının bulunduğu Külliye merdivenlerinde kameralara poz verdi.Liderler ortak basın toplantısı gerçekleştirecek

Erdoğan ve Ruhani, başbaşa görüşmeden sonra Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı'na katılacak.

Liderler daha sonra anlaşmaların da imzalandığı ortak basın toplantısında kamera karşısına geçecek.

İşte kritik ziyaretten ilk fotoğraflar...

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:54
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ruhani Beştepe'de
  4. kritik Türkiye ziyareti
  5. İran
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Güzel başta ABD-İsrail olmak üzere Arabistan izlesin ve diğerleri...AH AH Ahhhhh

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Ayşen Gruda öldü mü? Gruda'nın kızı..
  3. Melis'te onaylandı! 2 milyar 250..
  4. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
  5. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
  6. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
  7. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
  8. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
  9. Çocukta pnömoni yani zatürre
  10. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
  11. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
  12. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
  13. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
  14. Bu halini unutun! İşte imajını..
  15. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
  16. "İran istihbaratının İsrail..
  17. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
  18. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
  19. Ailede muhabbet kalmadı
  20. Almanya'nın kamu borcu üçüncü çeyrekte..
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!