Erdoğan Prof. Dr. Sezgin'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.