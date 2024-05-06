Erdoğan-Özel görüşmesine dair dikkat çeken iddia! Durumdan rahatsızlar! O unsurlar her an harekete geçebilir

Serkan Fıçıcı, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine dair asıl belirleyici olanın liderlerin tavrı olacağını belirtti. “Belki istisnalar çıkabilir ama siyasi partilerdeki disiplin anlayışı gereği genel havayı bozmak cesaret ister. Ama parti disiplinine bağlı olmayan unsurların ne yapacağını şimdilik bilmiyoruz. Eğer süreç 'tarifsiz’ ilerlerse yolda tehlikeler var. ‘Parti disiplinine bağlı olmayan unsurlar’ meselesi ciddiyetle ele alınmalı” uyarısında bulunan Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Görüştüler.

Konuştular.

Şimdi ne olacak?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasetin yumuşama dönemine girdiğini" söyledi.

CHP Genel Başkanı özgür özel 'demokrasi açısından önemli bir kilometre taşı" yorumunu yaptı.

Liderlerin tavrı belirleyicidir.

Yukarıdan aşağıya doğru 'yeni durum" etkisini gösterir.

Belki istisnalar çıkabilir ama siyasi partilerdeki disiplin anlayışı gereği genel havayı bozmak cesaret ister.

çünkü bugünden itibaren hiç kimse 'yumuşama yaklaşımını sabote ediyor" ithamına muhatap olmak istemez.

Ama parti disiplinine bağlı olmayan unsurların ne yapacağını şimdilik bilmiyoruz.

***

Siyasette 'yeni bir sayfa" açılıyor.

Boş, beyaz bir sayfa...

Kim, neyi, nasıl yazacak?

Mesele budur.

***

Eğer süreç 'tarifsiz" ilerlerse yolda tehlikeler var.

Başta söylediğimiz 'parti disiplinine bağlı olmayan unsurlar" meselesi ciddiyetle ele alınmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yumuşama dönemi", CHP lideri özel'in 'kilometre taşı" ifadeleriyle güçlü anlamlar yüklediği değişimden ne anlaşılmalı?

Gündemi etkileme gücüne sahip çevreler yeni durumun eylem ve söylemlere nasıl yansıması gerektiğini ne kadar biliyor?

Tarif şart. (…)”