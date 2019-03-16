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Erdoğan: Milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu'nda halka hitap etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:03
Erdoğan: Milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Son 1.5 ayda İstanbul'un 13. mitingimizi yapıyoruz. 41 ilde miting yaptık. Hem il hem ilçe mitingilerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Elbette bu süreçte yolunu kaybeden, yoldan çıkanlar oldu. Kendine başka yol arayanlara yapacak bir şey yoktur.

"AK Parti gücünü milletten alıyor"

Çok iyi işler yaptığı halde sırf milletiyle iletişimi iyi olmadığı için görev süresi dolmadan nöbet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız oldu. AK Parti gücünü milletten alan bir partidir. Biz sadece milletimize baktık. Öye olduğu için de 14 seçimde milletimizin desteğini aldık.

'Her kesime kulak veriyoruz'

Bu seçimde, şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50-60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken, milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz.

Şartlar ne olursa olsun güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Seçimden sonra çok daha kararlı ve süratli adımlar atacağız. Bunun için sizlerin güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Birileri farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini oğuşturarak bekliyor. CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine güçlenmiş olarak çıkacak. O zaman bunların hepsi kaçacak delik arayacak.

Erdoğan müjdeleri sıraladı

Eğitimde ilçemizde toplamda 761 derslikli 62 adet okul inşa ettik. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan gençlerimiz için buz pistini yapacağız. Zeytinburnu Stadı'nı bir kompleks haline dönüştüreceğiz.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:03
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