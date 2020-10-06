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Aktüel Erdoğan-Merkel görüşmesinde, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi
Aktüel

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:18:45 -
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi
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