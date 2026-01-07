Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi görüşmeye Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, karşılıklı görüşmeler kapsamında bir araya geldi ve iki ülke ilişkilerine dair doğrudan temas sağlandı.
