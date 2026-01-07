  • İSTANBUL
Gündem Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Gündem

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi görüşmeye Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi görüşmeye Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan'da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, karşılıklı görüşmeler kapsamında bir araya geldi ve iki ülke ilişkilerine dair doğrudan temas sağlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Yorumlar

hasel

Malezya,dost ve Müslüman ülkedir.Türkiye ile olan ilişkiler daima önemli tutulmalı.Her konuda;özellikle fikirsel bazda bütünlük sağlanmalı.
